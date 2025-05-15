Вице-канцлер Германии возразил главе МИД по поводу увеличения расходов на оборону

В Германии вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль возразил главе МИД Йогану Вадефулю, который ранее поддержал требование президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.

Заявление вице-канцлера приводит RND, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Клингбайль, сначала следует дождаться саммита НАТО в июне в Гааге, где, как ожидается, будет определена общая позиция стран-членов по расходам на оборону.

"Я советовал бы никому не спешить и не спекулировать на цифрах", – сказал он.

Клингбайль напомнил, что в коалиционном соглашении были согласованы масштабные инвестиции в вооруженные силы и обороноспособность.

"В июне на следующем саммите НАТО мы согласуем общую позицию с нашими партнерами. Мы будем руководствоваться ею", – добавил он.

При этом вице-канцлер отметил, что поддерживает укрепление безопасности Германии.

"Мы должны быть способны в любое время гарантировать безопасность в нашей стране. Мы не можем быть наивными в отношении России". Путин своей жестокой агрессией против Украины, что противоречит международному праву, угрожает также Европе", – подчеркнул он.

Как известно, Вадефуль, говоря об идее президента США Дональда Трампа тратить государствам НАТО 5% ВВП на оборону, сказал, что "это предложение, которое согласовано также с американской стороной или предварительно согласовано".

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.