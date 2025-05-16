СМИ: администрация Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки"

Администрация американского президента Дональда Трампа инициировала продажу штаб-квартиры "Голоса Америки" (Voice of America, VOA) – исторического здания Wilbur J. Cohen Federal Building в Вашингтоне.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Агентство пишет, что администрация Трампа выставила на потенциальную продажу здание, в котором располагается штаб-квартира "Голоса Америки" – это последний объект из списка высокопрофильной правительственной недвижимости, внесенной в список для "ускоренной продажи" в рамках усилий по сокращению объемов федеральной недвижимости США.

Штаб-квартира VOA, официально известная как Федеральное здание Уилбура Коэна, расположена всего в двух кварталах от Капитолия США.

Здание площадью более 300 тысяч метров квадратных было первоначально построено для Администрации социального обеспечения, а в настоящее время оно также вмещает офисы Агентства США по глобальным медиа (Agency for Global Media), к которому принадлежит VOA, а также Министерства здравоохранения и социальных служб.

Потенциальная продажа происходит на фоне попыток Трампа закрыть VOA и его дочерние сети – в частности Radio Free Europe (Радио Свобода), Radio Free Asia и Фонд открытых технологий (Open Technology Fund).

В течение последних недель на продажу также выставлены другие объекты: федеральные суды в Лос-Анджелесе и Кливленде, лаборатория Службы инспекции и безопасности пищевых продуктов в Сент-Луисе, а также штаб-квартира Министерства жилищного строительства и городского развития в Вашингтоне.

Агентство утверждает, что еженедельные объявления о продаже стали регулярными после того, как Управление общих служб США, которое выполняет функции арендодателя для других правительственных ведомств, на короткое время в марте выставило на продажу 443 федеральных объекта одновременно. Хотя перечень быстро отозвали, процесс продажи с тех пор возобновился в более постепенном режиме.

Отмечается, что продажа здания VOA может оставить сотрудников и подрядчиков правительственных международных вещателей без рабочего пространства – даже если им удастся добиться отмены сокращения финансирования через Конгресс или суды.

В прошлом году администрация бывшего президента Джо Байдена заключила 15-летний договор аренды современного офисного помещения в Вашингтоне для VOA. Однако в марте назначенное Трампом новое руководство Агентства по глобальным медиа отменило эту аренду.

С начала работы в январе администрация Трампа начала кампанию сокращения федеральных расходов, которая привела к уменьшению или даже расформированию различных ведомств и увольнению более 200 тысяч федеральных служащих.

Среди прочего, у президента США пытались закрыть каналы иновещания "Голос Америки" и "Радио Свобода", но в конце апреля федеральный судья обязал администрацию прекратить эти действия.