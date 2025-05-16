ЗМІ: на переговорах України і РФ буде представник США, але не Рубіо

На переговорах між Україною та РФ у Стамбулі у п'ятницю, що пройдуть за участю турецької сторони, буде також присутній представник США.

Про це стало відомо BBC, пише "Європейська правда".

За словами кореспондента Тома Бейтмана, який супроводжує американську делегацію, очікується, що в залі на переговорах між Україною та РФ буде присутній представник США. Ймовірно, це буде один із помічників держсекретаря Марко Рубіо, але не сам Рубіо.

Оновлено: згодом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що США представлятиме Майкл Ентон, директор апарату з питань політичного планування державного секретаря.

Турецьке агентство Anadolu повідомляло, що у зустрічі між Україною та РФ буде брати участь також турецька сторона.

Раніше у п’ятницю літак з Рубіо приземлився у Стамбулі.

Між тим у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.