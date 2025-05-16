ЗМІ: на переговорах України і РФ буде представник США, але не Рубіо
Новини — П'ятниця, 16 травня 2025, 10:01 —
На переговорах між Україною та РФ у Стамбулі у п'ятницю, що пройдуть за участю турецької сторони, буде також присутній представник США.
Про це стало відомо BBC, пише "Європейська правда".
За словами кореспондента Тома Бейтмана, який супроводжує американську делегацію, очікується, що в залі на переговорах між Україною та РФ буде присутній представник США. Ймовірно, це буде один із помічників держсекретаря Марко Рубіо, але не сам Рубіо.
Оновлено: згодом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що США представлятиме Майкл Ентон, директор апарату з питань політичного планування державного секретаря.
Турецьке агентство Anadolu повідомляло, що у зустрічі між Україною та РФ буде брати участь також турецька сторона.
Раніше у п’ятницю літак з Рубіо приземлився у Стамбулі.
Між тим у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.