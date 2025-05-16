Стрілянина у Швеції: поліція не виявила радикальних мотивів у нападника з Еребру

Шведська поліція не знайшла доказів, які вказували б на те, що стрілець, який вчинив наймасштабнішу в країні стрілянину в лютому в школі для дорослих, мав расистські або радикальні погляди.

Про це заявили в п'ятницю, 16 травня, слідчі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Йдеться про Рікарда Андерссона, який застрелив десятьох учнів і вчителів у школі Campus Risbergska в місті Еребру, а потім наклав на себе руки.

35-річнього Андерссона, колишнього учня цієї школи, поліція описала як відлюдника, який мав чотири ліцензовані гвинтівки.

"Мотивом, який ми бачимо, було його бажання покінчити з життям", – заявив начальник поліції Генрік Дальстром, додавши, що Андерссон, ймовірно, вибрав школу Campus Risbergska через свою приналежність до неї.

Нагадаємо, 5 лютого у навчальному закладі в Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей включно з нападником і багато отримали поранення.

Після цього в уряді Швеції ініціювали посилення законодавства щодо вогнепальної зброї.