Стрельба в Швеции: полиция не обнаружила радикальных мотивов у нападавшего из Эребру

Шведская полиция не нашла доказательств, указывающих на то, что стрелок, совершивший крупнейшую в стране стрельбу в феврале в школе для взрослых, имел расистские или радикальные взгляды.

Об этом заявили в пятницу, 16 мая, следователи, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Речь идет о Рикарде Андерссоне, который застрелил десять учеников и учителей в школе Campus Risbergska в городе Эребру, а затем покончил с собой.

35-летнего Андерссона, бывшего ученика этой школы, полиция описала как отшельника, у которого было четыре лицензированные винтовки.

"Мотивом, который мы видим, было его желание покончить с жизнью", – заявил начальник полиции Хенрик Дальстром, добавив, что Андерссон, вероятно, выбрал школу Campus Risbergska из-за своей принадлежности к ней.

Напомним, 5 февраля в учебном заведении в Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая нападавшего, и многие получили ранения.

После этого в правительстве Швеции инициировали ужесточение законодательства в отношении огнестрельного оружия.