СМИ: украинская делегация на переговорах в Стамбуле общается с россиянами через переводчика

Украинская делегация в ходе мирных переговоров в турецком Стамбуле общается с представителями РФ через переводчика.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники, информирует "Европейская правда".

Украину на переговорах представляют министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие должностные лица.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.

Источники агентства из украинской делегации рассказали, что общение с россиянами происходит через переводчика.

Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.