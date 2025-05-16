В РФ заявили, что договорились с Украиной подготовить отдельные "видения прекращения огня"

Помощник кремлевского хозяина Владимир Мединский утверждает, что на переговорах с представителями Украины в Стамбуле стороны договорились подготовить собственное видение "прекращения огня".

Об этом он сказал журналистам после переговоров, пишет "Европейская правда".

Мединский повторил заявление главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова о договоренности обмена в формате "1000 на 1000", который состоится "в ближайшие дни".

Также помощник Путина заявил, что "принял к сведению" запрос Украины о прямых переговорах "между руководителями государств".

"Третье, мы договорились о том, что каждая страна представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным – об этом также договорено – продолжить наши переговоры", – добавил он.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.