Премьер Италии о Стамбуле: стало ясно, кто явно не готов к миру

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что на пути к долгосрочному миру в Украине необходимо прекращение огня, а также гарантии безопасности для Киева.

Об этом она сказала журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Албании в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Мелони подчеркнула, что за последние часы "стало ясно, кто на самом деле готов сделать важные шаги на пути к миру, а кто, наоборот, явно не готов к этому".

По ее словам, необходимо настаивать на безоговорочном прекращении огня и "серьезном мирном соглашении, которое даст гарантии безопасности Киеву, мы не должны сдаваться".

"Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться", – сказала Мелони, подчеркнув, что вчера "мир увидел, кто был за столом переговоров, а кто нет".

Напомним, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.