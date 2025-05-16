В Румынии в ДТП пострадали два французских солдата

В результате аварии военного грузовика на юге Румынии пострадали двое военнослужащих из Франции.

Эту информацию подтвердило румынское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем 16 мая недалеко от села Жибля-Ноуе, что в уезде Вылча.

Тяжеловоз в составе французского военного конвоя, который сопровождала военная полиция Румынии, перевернулся в районе моста через железную дорогу. В результате двое французских военнослужащих получили травмы.

Фото: Se întâmplă în Vâlcea

Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их доставили в ближайшую больницу. Сейчас их состояние стабильное, уточняет румынское Минобороны.

"Компетентные органы расследуют причины аварии. Экипажи дорожной полиции оперативно прибыли на место происшествия, ситуация контролируется в сотрудничестве с французской стороной", – добавило ведомство.

На днях сообщалось, что в результате инцидента в Шотландии получили ранения трое военнослужащих Бельгии, находившиеся там на учениях.