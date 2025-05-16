На севере Сербии произошли столкновения между полицией и антиправительственными протестующими

В городе Новый Сад на севере Сербии второй день подряд вспыхнули столкновения во время протеста, участники которого требуют освобождения шестерых задержанных во время масштабных антиправительственных акций активистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

В пятницу днем полиция в бронежилетах применила слезоточивый газ и разогнала протестующих в Новом Саду – на следующий день после аналогичных действий в том же городе.

Протестующие требуют освобождения шести активистов, приговоренных к трем месяцам заключения за якобы антигосударственную деятельность.

Активистов задержали в марте после того, как проправительственные СМИ Сербии обнародовали тайные записи их якобы антигосударственных заговоров накануне крупной акции в Белграде.

Адвокаты заключенных активистов в Новом Саде заявляют, что обвинения против их клиентов основаны на незаконном прослушивании и не содержат доказательств якобы попытки государственного переворота.

Как известно, сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обрушением навеса железнодорожного вокзала. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, которая привела к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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