Европейские лидеры выразили поддержку Молдове и ее движению в ЕС

Лидеры Великобритании, Италии, Германии, Польши, Румынии и Франции, а также главы Европейского совета и Еврокомиссии подтвердили поддержку Молдовы и ее европейскому будущему.

Соответствующее заявление они распространили после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в пятницу на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании, пишет "Европейская правда".

Европейские лидеры в заявлении обязались поддерживать Молдову на пути к "процветающей, цветущей демократии, где граждане имеют такие же возможности и качество жизни, как и люди во всем Европейском Союзе".

Особое внимание они уделили парламентским выборам в Молдове, запланированным на сентябрь 2025 года, и необходимости гарантировать гражданам свободный выбор без внешнего вмешательства.

"Мы будем продолжать поддерживать Молдову в защите демократических процессов и укреплении ее устойчивости к внешним угрозам", – подчеркнули лидеры.

Ранее молдавский президент Мая Санду заявила, что ставка Кремля на парламентские выборы заключается в том, чтобы сменить руководство Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать страну против Украины.

Между тем появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

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