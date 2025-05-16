Вучич допустил возможность досрочных парламентских выборов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич впервые с момента начала мощных студенческих протестов у себя в стране выразил готовность провести досрочные выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вучич заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране, его цитирует dpa.

Текущий состав сербского парламента должен оставаться у власти до начала 2028 года.

"Парламентские выборы могут состояться в течение полутора лет, если соответствующие институты примут необходимые меры", – сказал сербский президент.

В то же время, по его словам, еще никто еще не обратился к "соответствующим институтам" с требованием о проведении новых выборов.

Студенты в Сербии протестуют против правительства уже около шести месяцев после обвала навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек.

Протестующие обвиняют правительство в коррупции и неэффективном управлении государственными институтами, которые в значительной степени находятся под контролем Вучича.

Они требуют проведения комплексных реформ для установления демократических и конституционных условий.

Студенческий также призвал к досрочным выборам.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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