Скандальный Симион обвинил Макрона в "диктаторских наклонностях"

Лидер румынской ультраправой партии AUR, кандидат в президенты страны Джордже Симион, который находится с визитом в Париже, обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона во вмешательстве в президентские выборы в его стране.

Заявление Симиона приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Во французской столице скаднальный румынский политик провел пресс-конференцию в сопровождении французского ультраправого депутата Европарламента Марион Марешаль.

"Мое послание очень ясное: "Отступите! Это не ваше дело... вмешиваться в свободную суверенную волю румынского народа", – сказал Симион.

Он обвинил Макрона в "диктаторских наклонностях" и сравнил Францию с Ираном.

"Вы не император, вас не любят даже французы, поэтому такие атаки... не то, что мы должны делать в единой Европе, в будущем Европейском союзе", – сказал он, обращаясь к Макрону.

После этого министр Франции по делам Европы Бенджамен Хаддад отметил, что "глубоко" сожалеет об "оскорбительных высказываниях в адрес Франции" и распространении "ложной информации".

Также Симион обвинил власти Молдовы в фальсификации голосования на выборах президента Румынии.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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