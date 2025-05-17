Премьер Грузии заявил об "осознании необходимости диалога" с Тбилиси со стороны ЕС

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что европейские лидеры "осознали необходимость диалога" с его правительством через несколько месяцев после отказа от контактов с Тбилиси.

К такому выводу он пришел по итогам саммита Европейского политического сообщества Албании, цитирует NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе уверен – европейские лидеры "осознали необходимость диалога" с его правительством, а также "стремятся к отношениям" с Грузией.

"В коммуникации были определенные ограничения и, как видно, наши европейские партнеры стремятся к отношениям с Грузией", – сказал он.

Премьер страны отметил, что Грузия играет очень важную роль для Европы и Европейского Союза. Именно поэтому, по его словам, "в конечном итоге все понимают, что необходимо говорить с Грузией, с лидерами грузинской власти".

Кобахидзе сообщил, что на саммите "имел возможность поговорить примерно с 30 политическими лидерами", а в формате круглого стола он подчеркнул "необходимость изменения некоторых несправедливостей в отношении Грузии".

В канцелярии правительства страны сообщили, что в Тиране Кобахидзе встретился только с коллегами из Словакии и Венгрии – Робертом Фицо и Виктором Орбаном, а также президентом Сербии Александаром Вучичем.

Отметим, Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, частично благодаря отзыву закона об иноагентах, напоминавшего российский аналог. Однако парламент принял этот закон, несмотря на массовые протесты, что резко ухудшило отношения между Тбилиси и Брюсселем.

После противоречивых парламентских выборов 28 ноября 2024 года новое правительство во главе с Кобахидзе объявило о заморозке евроинтеграции как минимум до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов по всей стране. Власти начали принимать законы, ограничивающие уличные акции, деятельность гражданского общества и независимых СМИ.

Недавно Кобахидзе заявил, что европейская интеграция, как и раньше, "остается главным приоритетом его команды", несмотря на официальное замораживание переговоров о вступлении в Европейский Союз на ближайшие четыре года.