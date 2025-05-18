У Румунії одіозного кандидата в президенти поліція попросила піти з виборчої дільниці

Румунська поліція попросила піти з виборчої дільниці ультраправого кандидата в президенти Джордже Сіміона, якого супроводжував скандальний політик Келін Джорджеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як зазначено, поліцейські втрутились у ситуацію, коли Джорджеску разом із Сіміоном робили заяву про голосування журналістам.

Голова дільниці, де стався інцидент, звернувся до поліцейських із закликом "попросити відповідних осіб вийти за межі дільниці" в місце, відведене для заяв для преси.

В поліції уточнили, що голова виборчої дільниці зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення нормального проведення виборів.

У правилах йдеться, що представники ЗМІ не можуть брати коментарі всередині дільниці.

"Будь-яке порушення цих правил призведе до негайного видалення відповідних осіб з території виборчої дільниці", – зазначено в правилах.

"Те, що ви зробили, не дуже красиво, але це не проблема", – сказав Сіміон, після чого вони з Джорджеску вийшли з виборчої дільниці.

Як відомо, в Румунії проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

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