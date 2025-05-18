Румунія у другому турі обирає між прозахідним та антиукраїнським кандидатами в президенти

В Румунії у неділю, 18 травня, проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Виборчі дільниці в країні відкрились о 07:00 за місцевим часом, завершиться голосування о 21:00.

При цьому румуни за кордоном мають можливість проголосувати з п’ятниці.

Сіміон, який виступає проти військової допомоги Україні та критично ставиться до керівництва Європейського Союзу, впевнено переміг у першому турі президентських виборів, набравши 40,94%.

Ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан, який у першому турі здобув 20,99%, є переконаним прихильником ЄС і НАТО і заявляє, що підтримка України життєво важлива для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

Опитування, проведені за кілька днів голосування показали, що кандидати користуються приблизно однаковою підтримкою. Однак варто зазначити, що ці опитування не враховували думку діаспори.

Місцеві експерти заявляють, що результат президентських перегонів залежатиме від явки виборців і того, як проголосує чисельна румунська діаспора.

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