В Румынии одиозного кандидата в президенты полиция попросила уйти с избирательного участка

Румынская полиция попросила уйти с избирательного участка ультраправого кандидата в президенты Джордже Симиона, которого сопровождал скандальный политик Келин Джорджеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как указано, полицейские вмешались в ситуацию, когда Джорджеску вместе с Симионом делали заявление о голосовании журналистам.

Председатель участка, где произошел инцидент, обратился к полицейским с призывом "попросить соответствующих лиц выйти за пределы участка" в место, отведенное для заявлений для прессы.

В полиции уточнили, что председатель избирательного участка обязан принять необходимые меры для обеспечения нормального проведения выборов.

В правилах говорится, что представители СМИ не могут брать комментарии внутри участка.

"Любое нарушение этих правил приведет к немедленному удалению соответствующих лиц с территории избирательного участка", – указано в правилах.

"То, что вы сделали, не очень красиво, но это не проблема", – сказал Симион, после чего они с Джорджеску вышли с избирательного участка.

Как известно, в Румынии проходит голосование во втором туре выборов президента, в который вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан и одиозный лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.

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