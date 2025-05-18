Рубіо поговорив з Нетаньягу на тлі посиленого наступу Ізраїлю на Газу

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі того, як армія країни проводить посилений наступ на Газу.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови Рубіо з Нетаньягу йшлося, зокрема про ситуацію в Газі.

Вони також обговорили "спільні зусилля з метою забезпечення звільнення всіх заручників, що залишаються в полоні".

Ізраїльська армія повідомила 17 травня, що почала масовані удари і мобілізовувати війська "для досягнення оперативного контролю в районах сектору Гази".

Це відбувається "в рамках підготовки до розширення операцій і виконання цілей війни, включно зі звільненням заручників і ліквідацією терористичної організації ХАМАС", додали ізраїльські військові.

Варто зазначити, що президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "Палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Своєю чергою ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в ході телефонної розмови з Макроном застеріг його від визнання Палестинської держави.