Зеленський і прем’єрка Данії обговорили додаткові інвестиції в український ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, в ході якої йшлося про кроки, необхідні для збільшення підтримки та єдності довкола України, а також про подальші інвестиції в український ВПК.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував прем'єрку Данії про результати дипломатичних зусиль команд України, США та країн Європи для досягнення повного, безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого та сталого миру.

Він наголосив, що Україна одразу підтримала американську пропозицію, і зараз важливо максимально посилити санкційний тиск на Росію, щоб примусити її рухатися до миру.

Зеленський і Фредеріксен також обговорили продовження прямих інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс та актуальні військові потреби, серед іншого – додаткові системи ППО.

Окремо йшлося про співпрацю у різних багатосторонніх форматах, передусім у межах коаліції охочих.

Премʼєр-міністерка Данії запевнила в повній підтримці та готовності докласти максимум зусиль для досягнення миру в Україні.Своєю чергою премʼєр-міністерка Данії, за словами Зеленського, готова підтримати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що Україна не погодиться на "мир за будь-яку ціну", а також назвав червоні лінії у мирних переговорах, які "залишаються чіткими та незмінними".

Він також казав, що Росія використовує нову гібридну тактику, підсовуючи "перемирʼя", що фактично є знущанням з мирних зусиль США та інших партнерів.