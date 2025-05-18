У Будапешті триває масштабний протест проти драконівського закону Орбана

Тисячі угорців у неділю ввечері зібрались у Будапешті, протестуючи проти ініційованого урядом Віктора Орбана законопроєкту, спрямованого проти громадських організацій і незалежних ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 444.hu.

Протестувальники проти нової законодавчої ініціативи Орбана зібрались у районі площі Кошута в угорській столиці, перед будівлею парламенту.

За оцінками журналістів, протест може бути одним із найбільших за останній час, а його учасники сказали, що планують знову вийти наступного тижня.

Фото: AFP

Цього тижня партія Орбана "Фідес" внесла на розгляд парламенту законопроєкт про обмеження іноземного фінансування громадянського суспільства та ЗМІ, які вважаються "загрозою суверенітету Угорщини".

Понад сотня угорських організацій та медіа розкритикували пропозиції влади як такий, що нагадує російський закон про "іноагентів" і спрямований на знищення залишків демократії в Угорщині.

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидією так званою "української пропаганди".

Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте більше про це у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".