В Будапеште проходит масштабный протест против драконовского закона Орбана

Тысячи венгров в воскресенье вечером собрались в Будапеште, протестуя против инициированного правительством Виктора Орбана законопроекта, направленного против общественных организаций и независимых СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 444.hu.

Протестующие против новой законодательной инициативы Орбана собрались в районе площади Кошута в венгерской столице, перед зданием парламента.

По оценкам журналистов, протест может быть одним из крупнейших за последнее время, а его участники заявили, что планируют снова выйти на следующей неделе.

Фото: AFP

На этой неделе партия Орбана "Фидес" внесла на рассмотрение парламента законопроект об ограничении иностранного финансирования гражданского общества и СМИ, которые считаются "угрозой суверенитета Венгрии".

Более сотни венгерских организаций и СМИ раскритиковали предложения властей как напоминающие российский закон об "иноагентах" и направленные на уничтожение остатков демократии в Венгрии.

В правительстве Венгрии, в свою очередь, не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействием так называемой "украинской пропаганде".

Орбан прибег к очередной атаке на гражданское общество менее чем за год до парламентских выборов, где "Фидес" может уступить оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Читайте больше об этом в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана".