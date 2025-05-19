Сибіга відзначив відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про відмінність між Україною та РФ, яку продемонстрували переговори між сторонами минулої п’ятниці у турецькому Стамбулі.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сибіги, "Україна дивиться в майбутнє, зосереджена на повному і негайному припиненні вогню, щоб дати старт реальному мирному процесу".

Натомість Росія, як підкреслив міністр, "зосереджена на минулому", відкидає припинення вогню і "постійно говорить" про стамбульські переговори 2022 року, висуваючи "ті самі абсурдні вимоги, що й три роки тому".

"Це ще одна причина, через яку необхідно посилити тиск на Росію. Москва повинна тепер зрозуміти наслідки зриву мирного процесу", – резюмував він.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході переговорів обговорювали припинення вогню і гуманітарні питання, а також можливу зустріч на рівні лідерів.