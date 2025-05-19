Сибига отметил различие между Украиной и РФ, которое показали переговоры в Стамбуле

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об отличии между Украиной и РФ, которое продемонстрировали переговоры между сторонами в минувшую пятницу в турецком Стамбуле.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Сибиги, "Украина смотрит в будущее, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы дать старт реальному мирному процессу".

Зато Россия, как подчеркнул министр, "сосредоточена на прошлом", отвергает прекращение огня и "постоянно говорит" о стамбульских переговорах 2022 года, выдвигая "те же абсурдные требования, что и три года назад".

"Это еще одна причина, по которой необходимо усилить давление на Россию. Москва должна теперь понять последствия срыва мирного процесса", – резюмировал он.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также – выдвинули ряд неприемлемых условий.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.