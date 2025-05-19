Польща фіксує активізацію нелегальної міграції з території Білорусі

Понад пів тисячі іноземців з минулої п'ятниці намагалися нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, польські прикордонники кажуть, що це одна з найвищих цифр за останні тижні.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".

Найбільше спроб перетину кордону було в неділю та суботу: кожного з цих днів понад 220 осіб намагались потрапити до Польщі з Білорусі.

Нелегали штурмували польський кордон практично по всій його довжині в Підляському воєводстві.

У двох випадках польські правоохоронці запобігли прориву груп з кількох десятків осіб. Мігранти були дуже агресивні, кидали каміння та гілки, розбили вікна в поліцейських машинах.

Переважно перетнути кордон намагались громадяни Афганістану, Пакистану та кількох африканських країн.

З початку травня Польща зафіксувала понад 1900 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.