В Лондоне говорят, что соглашение с ЕС принесет 9 млрд фунтов стерлингов британской экономике

Премьер-министр Британии Кир Стармер 19 мая подтвердил новое соглашение с Европейским Союзом, которое позволит реализовать его основную задачу – рост экономики, поддержку британских рабочих мест и увеличение доходов населения.

Об этом говорится в сообщении британского правительства на фоне первого саммита ЕС-Британия в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Интенсивные переговоры, продолжавшиеся в течение последних шести месяцев, привели к заключению Британией третьей крупной сделки за последние несколько недель, после соглашений с США и Индией, которые, по словам премьер-министра, будут "полезными для рабочих мест, полезными для счетов и полезными для наших границ".

Соглашение, заключенное между Британией и ЕС об отмене проверок агропродовольственной продукции, добавит 9 млрд фунтов стерлингов в британскую экономику и снизит цены на продукты питания, сообщили в британском правительстве.

Соглашение отменит проверки значительного количества продуктов питания, а также предусматривает углубление оборонного партнерства и договоренности о налогах на выбросы углерода.

Лондон заявил, что соглашение сделает "продукты питания дешевле, сократит бюрократию, откроет доступ к рынку ЕС". Но компромиссом за соглашение стал доступ к рыбалке и права на вылов рыбы на дополнительные 12 лет – больше, чем предлагала Великобритания, – что, вероятно, приведет к крикам о предательстве со стороны промышленности.

Чиновники ответили на критику, утверждая, что соглашение о пищевых стандартах будет иметь огромные преимущества для экспорта рыбы и морепродуктов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сегодняшний саммит между Великобританией и Европейским Союзом "историческим".

"Мы открываем новую главу в наших уникальных отношениях. Это история исторических и естественных партнеров, которые стоят бок о бок на мировой арене, сталкиваясь с большинством тех же вызовов, преследуя те же цели", – цитирует ее Sky News.

Фон дер Ляйен отметила, что Великобритания и ЕС договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, что, по ее словам, является "первым шагом" к участию Великобритании в европейской программе оборонных инвестиций.

"Это, конечно, создаст новые возможности для наших оборонных отраслей и откроет возможность для более сильной, более скоординированной поддержки также и для Украины", – добавила она.

По словам Стармера, саммит с ЕС знаменует собой "новую эру" в отношениях правительства с Евросоюзом.

"Это соглашение является беспроигрышным, оно обеспечивает то, за что британская общественность проголосовала в прошлом году, оно дает нам беспрецедентный доступ к европейскому рынку. Это соглашение выгодно для обеих сторон", – заявил он.

Как сообщалось, ЕС и Британия в совместном заявлении саммита подтвердили поддержку Украины и призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня.

Ранее в этот день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта прибыли в Лондон на первый саммит Британия-ЕС.