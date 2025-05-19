"Це не секрет": Дуда назвав свого фаворита на виборах президента Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що продовжує підтримувати кандидатуру директора Інституту національної памʼяті Кароля Навроцького у президентських виборах.

Його слова на пресконференції в місті Оржиш у понеділок наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

У першому публічному коментарі після першого туру президентських виборів Дуда нагадав, що підтримав Навроцького, і "це не є секретом".

"Можу сміливо сказати: я продовжую підтримувати Кароля Навроцького, тому в цьому плані розраховую на певний результат цих виборів", – додав польський президент.

Він також подякував полякам, які 18 травня проголосували на президентських виборах, і закликав зробити це і під час другого туру 1 червня.

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Явка на недільних виборах склала 67,31% і була вищою, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли вона становила 64,51%.

Про виборчу кампанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті: Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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