"Это не секрет": Дуда назвал своего фаворита на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что продолжает поддерживать кандидатуру директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого на президентских выборах.
Его слова на пресс-конференции в городе Оржиш в понедельник приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".
В первом публичном комментарии после первого тура президентских выборов Дуда напомнил, что поддержал Навроцкого, и "это не секрет".
"Могу смело сказать: я продолжаю поддерживать Кароля Навроцкого, поэтому в этом плане рассчитываю на определенный результат этих выборов", – добавил польский президент.
Он также поблагодарил поляков, которые 18 мая проголосовали на президентских выборах, и призвал сделать это и во втором туре 1 июня.
Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.
Явка на воскресных выборах составила 67,31% и была выше, чем в первом туре выборов 2020 года, когда она составила 64,51%.
О предвыборной кампании в Польше и последних неделях перед первым туром можно прочитать в статье: Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины
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