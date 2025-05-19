У шведському Мальме випадково конфіскували велику партію кокаїну

Сигналізація, яка спрацювала під час спроби проникнення грабіжників в один із будинків шведського міста Мальме, допомогла поліції виявити одну з найбільших партій кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sydsvenskan.

Поліція Мальме в суботу, 17 травня, виїхала на виклик після повідомлення про підозрілу поведінку людей у квартирі.

Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили пістолет, але потім, не знайшовши інших підозрілих речей, поїхали.

Згодом поліція отримала нове повідомлення про пограбування в тій самій квартирі. Там вони затримали кількох людей на місці злочину, коли ті виносили з помешкання речі.

Під час затримання правоохоронці знайшли та вилучили 250 кілограмів кокаїну. Вилучена партія є однією з найбільших в історії Мальме, а її вартість оцінюють у 225 мільйонів шведських крон (понад 23 мільйони доларів).

За словами речника поліції Мальме Нільса Норлінга, було затримано пʼятьох людей, яким інкримінують порушення закону про наркотики, незаконне володіння зброєю та крадіжку з проникненням.

Минулого року шведська митниця провела одну з найбільших в історії країни операцій з вилучення кокаїну, конфіскувавши близько 1,4 тонни наркотику в порту поблизу Стокгольма.