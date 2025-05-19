В шведском Мальме случайно конфисковали крупную партию кокаина

Сигнализация, сработавшая во время попытки проникновения грабителей в один из домов шведского города Мальме, помогла полиции обнаружить одну из крупнейших партий кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sydsvenskan.

Полиция Мальме в субботу, 17 мая, выехала на вызов после сообщения о подозрительном поведении людей в квартире.

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили пистолет, но затем, не найдя других подозрительных вещей, уехали.

Впоследствии полиция получила новое сообщение об ограблении в той же квартире. Там они задержали нескольких человек на месте преступления, когда те выносили из квартиры вещи.

Во время задержания правоохранители нашли и изъяли 250 килограммов кокаина. Изъятая партия является одной из крупнейших в истории Мальме, а ее стоимость оценивается в 225 миллионов шведских крон (более 23 миллионов долларов).

По словам представителя полиции Мальме Нильса Норлинга, было задержано пять человек, которым инкриминируют нарушение закона о наркотиках, незаконное хранение оружия и кражу с проникновением.

В прошлом году шведская таможня провела одну из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина, конфисковав около 1,4 тонны наркотика в порту недалеко от Стокгольма.