Столкновения между полицией и футбольными фанатами в Нидерландах: 22 задержанных

В нидерландском городе Эйндховен вечером в воскресенье, 19 мая, вспыхнули массовые беспорядки во время празднования победы местного футбольного клуба ПСВ в национальном чемпионате.

Об этом сообщила в понедельник полиция Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Празднование победы ПСВ в Эредивизи (высшей футбольной лиге Нидерландов) переросло в беспорядки после того, как полицейские попытались задержать подозрительного человека возле стадиона в Эйндховене.

В ответ группа болельщиков вступила в столкновение с правоохранителями, бросая в их сторону камни, стекло, дорожные знаки и тяжелые фейерверки. Полиции пришлось привлечь отряды спецназначения для восстановления порядка.

Het kampioensfeestje in Eindhoven loopt even helemaal uit de hand als supporters van PSV bij het Philips Stadion de confrontatie opzoeken met de politie. 😳🚔 #PSV #Philipsstadion #Eindhoven #Eredivisie pic.twitter.com/AnOApPRKfA – SoccerNews.nl (@Soccernews_nl) May 18, 2025

"Уровень насилия, с которым столкнулись наши сотрудники, был чрезвычайным", – заявили в полиции Нидерландов.

По последним данным, пострадали 14 правоохранителей. Двоих из них покусали служебные собаки, из-за чего они нуждались в госпитализации, еще одному с травмой лица оказали помощь в карете скорой.

За участие в беспорядках были задержаны 22 мужчины, которым инкриминируют, в частности, нарушение общественного порядка, препятствование работе полиции, запуск фейерверков и участие в массовых беспорядках. По состоянию на обед понедельника четверо человек находятся под стражей, остальных отпустили.

В полиции Эйндховена тем временем начали официальное расследование насилия и не исключают дальнейших арестов.

Напомним, в Амстердаме в ноябре 2024 года произошли массовые беспорядки между болельщиками местного футбольного клуба "Аякс" и израильского "Маккаби", которые вызвали резонанс из-за их антисемитской направленности.