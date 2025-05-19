Укр Рус Eng

Столкновения между полицией и футбольными фанатами в Нидерландах: 22 задержанных

видео
Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 17:32 — Олег Павлюк

В нидерландском городе Эйндховен вечером в воскресенье, 19 мая, вспыхнули массовые беспорядки во время празднования победы местного футбольного клуба ПСВ в национальном чемпионате.

Об этом сообщила в понедельник полиция Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Празднование победы ПСВ в Эредивизи (высшей футбольной лиге Нидерландов) переросло в беспорядки после того, как полицейские попытались задержать подозрительного человека возле стадиона в Эйндховене.

В ответ группа болельщиков вступила в столкновение с правоохранителями, бросая в их сторону камни, стекло, дорожные знаки и тяжелые фейерверки. Полиции пришлось привлечь отряды спецназначения для восстановления порядка.

"Уровень насилия, с которым столкнулись наши сотрудники, был чрезвычайным", – заявили в полиции Нидерландов.

По последним данным, пострадали 14 правоохранителей. Двоих из них покусали служебные собаки, из-за чего они нуждались в госпитализации, еще одному с травмой лица оказали помощь в карете скорой.

За участие в беспорядках были задержаны 22 мужчины, которым инкриминируют, в частности, нарушение общественного порядка, препятствование работе полиции, запуск фейерверков и участие в массовых беспорядках. По состоянию на обед понедельника четверо человек находятся под стражей, остальных отпустили.

В полиции Эйндховена тем временем начали официальное расследование насилия и не исключают дальнейших арестов.

Напомним, в Амстердаме в ноябре 2024 года произошли массовые беспорядки между болельщиками местного футбольного клуба "Аякс" и израильского "Маккаби", которые вызвали резонанс из-за их антисемитской направленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды инциденты
Реклама: