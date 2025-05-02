СМИ: у Трампа считают соглашение с Украиной по недрам образцом для подобных соглашений с другими

Администрация Дональда Трампа рассматривает соглашение с Украиной о ресурсах как модель для дальнейших международных соглашений, отражающую стратегию президента по использованию веса внешней политики Вашингтона для обеспечения активов и инвестиционной прибыли за рубежом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, передает "Европейская правда".

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, который в четверг проинформировал журналистов на условиях анонимности, заявил, что американские чиновники рассматривают соглашение с Украиной как способ для американского народа принять участие в экономическом росте регионов, которые США обычно поддерживают с помощью грантов или займов.

Чиновник описал соглашение, которое охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающее намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не пассивов в балансе США.

Отдельно в четверг посланник Трампа в Африке Массад Булос заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, которое также будет предусматривать отдельные двусторонние соглашения о полезных ископаемых с каждой из этих стран.

"Это полностью соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии", – сказал о соглашении с Украиной Торри Таусиг, бывший чиновник администрации Байдена, который сейчас является директором Трансатлантической инициативы по безопасности в Атлантическом совете. "Министр финансов заявил, что экономическая безопасность является национальной безопасностью, и это, безусловно, соответствует склонности Трампа к заключению соглашений, а не к дипломатии", – сказал он.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

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