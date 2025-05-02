84% німців не вірять у стале припинення вогню в Україні в найближчі тижні

Абсолютна більшість німців не вірять у можливість постійного припинення вогню в Україні в найближчі тижні.

Такими є дані опитування ZDF Politbarometer, передає "Європейська правда".

Незважаючи на посередницькі зусилля США, лише 13% опитаних очікують на постійне припинення вогню в Україні в найближчі тижні, тоді як 84% не вірять у це.

Це може бути пов'язано з тим, що лише 30% опитаних вважають, що лідер РФ Владімір Путін припинить війну, якщо зможе назавжди утримати території, які зараз окуповані Росією. 62% не вірять у таку можливість.

Як повідомляли, у Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить, що війна Росії проти України може закінчитися найближчим часом.