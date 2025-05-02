84% немцев не верят в устойчивое прекращение огня в Украине в ближайшие недели

Абсолютное большинство немцев не верят в возможность постоянного прекращения огня в Украине в ближайшие недели.

Таковы данные опроса ZDF Politbarometer, передает "Европейская правда".

Несмотря на посреднические усилия США, только 13% опрошенных ожидают постоянного прекращения огня в Украине в ближайшие недели, тогда как 84% не верят в это.

Это может быть связано с тем, что только 30% опрошенных считают, что лидер РФ Владимир Путин прекратит войну, если сможет навсегда удержать территории, которые сейчас оккупированы Россией. 62% не верят в такую возможность.

Как сообщалось, в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.