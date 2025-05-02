Один з кандидатів у президенти Румунії подав до суду проти суперниці

Мер румунської столиці Бухареста Нікушор Дан, який є незалежним кандидатом у президенти Румунії, подав позов проти своєї конкурентки на виборах Елени Ласконі, стверджуючи, що вона робить висновки про його минулі зустрічі на основі сфальсифікованих знімків.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Нікушор Дан, який є одним з лідерів у рейтингу кандидатів у президенти, вирішив судитися з лідеркою Союзу порятунку Румунії, також кандидаткою у президенти Еленою Ласконі, через опубліковані нею фото.

"Я подав позов проти Елени Ласконі за зміну цифрового контенту, цифрову підробку та шахрайство", – заявив Нікушор Дан, додавши, що запросив також технічну експертизу зображень.

1 травня Ласконі опублікувала фото, що дають припущення про зустріч за участю Нікушора Дана, Флоріана Колді, колишнього очільника розвідки, ще одного незалежного кандидата, експрем’єра Віктора Понти у грудні 2024 року, невдовзі після рішення Конституційного суду про скасування першого туру виборів президента.

З оприлюднених кадрів схоже, що вони виходять із тієї самої будівлі. Ласконі зазначила, що фото їй переслали.

Факт зустрічі, якщо вона справді була, б’є по передвиборчому іміджу Нікушора Дана як кандидата на противагу "політикам з системи". Зокрема, це стосується Віктора Понти, що відзначився скандальними заявами і має шлейф звинувачень у корупції.

Віктор Понта заявив, що зображення є "фейком" і всі троє нібито ніколи не мали приватної зустрічі, та пригрозив Ласконі позовом. Він стверджує, що за останні роки взагалі не зустрічався з Флоріаном Колдею.

Ласконі, нагадаємо, ображена на однопартійців та Нікушора Дана після того, як керівництво її власної партії вирішило підтримати Дана, вважаючи, що Ласконі не має шансів вийти у другий тур. У скасованому першому турі Ласконі вийшла у другий тур разом з одіозним Келіном Джорджеску.

За даними останніх опитувань, кандидат румунських ультраправих Джордже Сіміон лідирує у першому турі виборів, але програв би у другому турі у парі майже з будь-яким з кандидатів.

Висунутий партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску – на другому місці, незалежний кандидат Нікушор Дан – на третьому.