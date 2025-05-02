Один из кандидатов в президенты Румынии подал в суд на соперницу

Мэр румынской столицы Бухареста Никушор Дан, независимый кандидат в президенты Румынии, подал иск против своей конкурентки на выборах Элены Ласкони, утверждая, что она делает выводы о его прошлых встречах на основе фальсифицированных снимков.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Никушор Дан, который является одним из лидеров в рейтинге кандидатов в президенты, решил судиться с лидером Союза спасения Румынии, также кандидатом в президенты Ласкони, из-за опубликованных ею фото.

"Я подал иск против Элены Ласкони за изменение цифрового контента, цифровую подделку и мошенничество", – заявил Никушор Дан, добавив, что запросил также техническую экспертизу изображений.

1 мая Ласкони опубликовала фото, которые дают предположение о встрече с участием Никушора Дана, Флориана Колди – бывшего главы разведки и еще одного независимого кандидата, экс-премьера Виктора Понты в декабре 2024 года, вскоре после решения Конституционного суда об отмене первого тура выборов президента.

Из обнародованных кадров похоже, что они выходят из одного и того же здания. Ласкони отметила, что фото ей переслали.

Факт встречи, если она действительно была, бьет по предвыборному имиджу Никушора Дана как кандидата, противостоящего "политикам из системы". В частности, это касается Виктора Понты, который отличился скандальными заявлениями и имеет шлейф обвинений в коррупции.

Виктор Понта назвал изображение "фейком", сказал, что все трое якобы никогда не имели частной встречи, и пригрозил Ласкони иском. Он утверждает, что за последние годы вообще не встречался с Флорианом Колдей.

Ласкони, напомним, обижена на однопартийцев и Никушора Дана после того, как руководство ее собственной партии решило поддержать Дана, считая, что у Ласкони нет шансов выйти во второй тур. В отмененном первом туре Ласкони вышла во второй тур вместе с одиозным Кэлином Джорджеску.

По данным последних опросов, кандидат румынских ультраправых лидирует в первом туре выборов, но проиграл бы во втором туре в паре почти с любым из кандидатов.

Выдвинутый партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску – на втором месте, независимый кандидат Никушор Дан – на третьем.