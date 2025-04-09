Партія кандидатки у президенти Румунії, яка виходила у другий тур, підтримала іншого

Керівництво проєвропейської партії "Союз порятунку Румунії", від якої у скасованому першому турі виборів змагалася Елена Ласконі, на повторних виборах підтримало незалежного кандидата – мера Бухареста Нікушора Дана.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У "Союзі порятунку Румунії" вирішили висловити підтримку на майбутніх виборах теперішньому меру Бухареста, незалежному кандидату Нікушору Дану – рішення ухвалили за результатами голосування політичного комітету партії у середу, після того, як його підтримали на рівні правління.

"Вже немає шансів, що Ласконі вийде у другий тур. Сьогодні ми вирішили скликати зустріч, зважаючи на реальні загрози для Румунії. Навіть якщо це означає болючі рішення для партії, закликаємо на засіданні голосувати за підтримку незалежного кандидата", – сказав віцепрезидент партії Домінік Фріц.

Очільниця партії Елена Ласконі, яка вийшла в другий тур з одіозним Келіном Джорджеску за результататами скасованого першого туру президентських виборів у 2024 році, заявила, що все одно не зніматиме свою кандидатуру.

"Я однозначно не знімаю кандидатуру і налаштована ще більш рішуче, ніж торік – тому що бачу, наскільки прогнила ця система", – прокоментувала Ласконі.

Вона також розкритикувала однопартійців за заклики зняти кандидатуру, аби Нікушор Дан мав кращі шанси.

"Думаю, це дуже неправильний крок. Напевно, багато хто робить це через страх, що на нас будуть вказувати пальцем через те, що ми не дали йому вийти у другий тур. Якщо ви починаєте змагання і розраховуєте на перемогу завдяки тому, що хтось зніме кандидатуру – давайте всіх просити знятися зі змагань", – сказала Елена Ласконі, додавши, що "не знає", чи Нікушор Дан якось дотичний до рішення її колег, і назвала його "людиною з системи". .

"Не розумію, чому незалежному кандидату потрібна підтримка партії… Нікушор Дан не може абсолютно нічого запропонувати "Союзу порятунку Румунії", – сказала вона.

Ласконі також сказала, що попри цю ситуацію не розглядає варіанту залишити посаду лідера партії.

Останні опитування свідчать, що підтриманий ультраправими партіями Румунії кандидат у президенти Джордже Сіміон є лідером свіжих рейтингів, однак за більшості сценаріїв він програє у другому турі.

Переможцю скасованого першого туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Після цього лідер ультраправого "Альянсу за об'єднання румунів" Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

Читайте також: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.