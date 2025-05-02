СМИ: масштабному блэкауту в Испании предшествовали несколько сбоев в энергосистеме

В Испании перед масштабным блэкаутом в понедельник, 28 апреля, произошло несколько сбоев в подаче электроэнергии, а представители промышленности неоднократно предупреждали о нестабильности энергосистемы.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, за неделю до блэкаута в Испании произошло несколько скачков напряжения и отключений электроэнергии.

В частности, 22 апреля отключение электроэнергии нарушило работу железнодорожной сигнализации и остановило по крайней мере 10 скоростных поездов вблизи Мадрида.

Министр транспорта Оскар Пуэнте тогда говорил, что чрезмерное напряжение в энергосистеме вызвало отключение подстанций с целью их защиты.

В тот же день из-за нарушения энергоснабжения была нарушена работа нефтеперерабатывающего завода Repsol в городе Картахена.

Старший научный сотрудник Испанского национального исследовательского совета Антонио Туриэль рассказал, что в дни перед масштабным отключением электроэнергии сеть страдала от значительной нестабильности.

По словам Карлоса Кагигаля, эксперта в области энергетики, который консультирует частные компании по проектам в сфере возобновляемых источников энергии и промышленности, испанская энергосистема в течение нескольких дней находилась на грани сбоя из-за дисбаланса в энергосистеме.

Испанский оператор энергосистемы REE не ответил на запрос о комментарии. Министерство энергетики Испании отказалось от комментариев.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство проводит расследование отключения электроэнергии на Иберийском полуострове, которое в понедельник остановило поезда, закрыло аэропорты и заблокировало людей в лифтах .

В рамках расследования следователи из испанского агентства по кибербезопасности INCIBE и разведывательной службы CNI будут собирать информацию от оператора электросети и частных энергетических компаний, в том числе путем посещения их офисов.

Национальный суд Испании засекретил расследование относительно масштабного отключения электроэнергии.

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