Рубио назвал решение Германии признать "АдН" экстремистской "тиранией под маской"

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала ультраправую "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.

Об этом написал в Х, передает "Европейская правда".

Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

"Германия только что предоставила своей разведке новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия – это тирания под маской", – прокомментировал это Рубио.

Госсекретарь США считает "настоящим экстремизмом" не "популярную партию „Альтернатива для Германии", занявшую второе место на недавних выборах, а „смертоносную политику открытых границ для иммигрантов, проводимую истеблишментом и которой противостоит "АдН".

"Германия должна изменить курс", – добавил он.

Стоит отметить, что в пока еще действующем немецком правительстве с осторожностью относятся к возможности запрета партии „Альтернатива для Германии".

На досрочных выборах в парламент "АдН" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдН" впервые возглавила рейтинг политсил страны.