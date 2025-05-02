Німецькі консерватори в новому опитуванні збільшили відрив від ультраправої "АдН"

Консервативний блок ХДС/ХСС, який очолює коаліцію в Німеччині, дещо відірвався від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та закріпив лідерство серед політичних партій країни.

Про це свідчать дані опитування ZDF-Politbarometer, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні, результати якого були опубліковані у пʼятницю вранці, ХДС/ХСС отримували 27% голосів респондентів (на 1 пункт більше, ніж минулого тижня), тоді як "АдН", навпаки, втратила пункт і опустилась до 23%.

Соціал-демократична партія, яка увійшла з консерваторами в коаліцію, зберегла підтримку на рівні 15%, за Партію зелених готові віддати голос 11% респондентів (мінус 1 пункт), а за "Лівих" – 10% (стільки ж).

Ані ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт, ані Вільна демократична партія не набрали в опитуванні ZDF-Politbarometer необхідних для потрапляння в Бундестаг 5%.

Водночас опитані німці скептично поставились до майбутньої коаліції ХДС/ХСС і СДПН: до неї позитивно ставляться 48%, 37% відкидають її, а 10% – ставляться байдуже.

При цьому лідера ХДС Фрідріха Мерца бачать канцлером лише 38% респондентів, 56% – категорично проти.

Зазначимо, що результати опитування ZDF-Politbarometer були опубліковані до того, як Федеральне відомство з захисту конституції ФРН оголосило "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською.

У деяких опитуваннях до цього "АдН" уперше очолила рейтинг політсил країни.