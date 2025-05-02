Немецкие консерваторы в новом опросе увеличили отрыв от ультраправой "АдН"

Консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляющий коалицию в Германии, несколько оторвался от ультраправой "Альтернативы для Германии" и закрепил лидерство среди политических партий страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса ZDF-Politbarometer, сообщает "Европейская правда".

В опросе, результаты которого были опубликованы в пятницу утром, ХДС/ХСС получили 27% голосов респондентов (на 1 пункт больше, чем на прошлой неделе), тогда как "АдН", наоборот, потеряла пункт и опустилась до 23%.

Социал-демократическая партия, которая вошла с консерваторами в коалицию, сохранила поддержку на уровне 15%, за Партию зеленых готовы отдать голос 11% респондентов (минус 1 пункт), а за "Левых" – 10% (столько же).

Ни ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт, ни Свободная демократическая партия не набрали в опросе ZDF-Politbarometer необходимых для попадания в Бундестаг 5%.

В то же время опрошенные немцы скептически отнеслись к будущей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ: к ней положительно относятся 48%, 37% отвергают ее, а 10% – относятся безразлично.

При этом лидера ХДС Фридриха Мерца видят канцлером только 38% респондентов, 56% – категорически против.

Отметим, что результаты опроса ZDF-Politbarometer были опубликованы до того, как Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ объявило "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.

В некоторых опросах до этого "АдН" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.