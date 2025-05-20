Зеленський розповів президенту Фінляндії деталі своєї розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з своїм фінським колегою Александром Стуббом, під час якої, зокрема йшлося про його розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це український президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що вони зі Стуббом поінформували один одного про свої контакти з партнерами.

"Обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США. Ключовий момент полягає в тому, що дипломатія, спрямована на мир, має бути добре скоординованою та орієнтованою на конкретні результати", – написав він.

Зеленський вказав, що Росія намагається виграти час, щоб продовжити війну та окупацію, а також додав, що працює з партнерами, щоб "тиск змусив Росію змінити свою поведінку".

"Немає сумнівів, що війна має закінчитися за столом переговорів. Пропозиції, що лежать на столі, мають бути чіткими та реалістичними. Україна готова до будь-якого формату переговорів, який принесе результати. І якщо Росія продовжить висувати нереалістичні умови і підривати прогрес, це матиме серйозні наслідки", – додав він.

Зеленський поінформував, що на сьогодні заплановані подальші переговори з партнерами.

Нагадаємо, за підсумками розмови з Трампом Зеленський заявляв, що Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.

Він також висловлював переконання, що Росія вимогами про виведення українських військ зі своїх територій показує небажання припиняти вогонь і завершувати війну проти України.