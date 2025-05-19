Зеленський: ультиматумами про території Росія затягує війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія вимогами про виведення українських військ зі своїх територій показує небажання припиняти вогонь і завершувати війну проти України.

Про це він розповів журналістам за підсумками розмови з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати російськими жодні українські території та виводити звідти свої війська, як того вимагала Росія.

"Зараз є тимчасово окуповані території через агресію "такої великої країни". Це зрозуміло, але ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю і свої території, своїх людей, свої домівки не буде", – зазначив він.

Глава держави вказав, що він порушував цю тему під час останньої розмови з Трампом і європейськими лідерами.

"Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", – пояснив Зеленський.

Він водночас поділився, що Трамп вважає, нібито Росія "готова до переговорів і готова до компромісів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.