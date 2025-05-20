Зеленский рассказал президенту Финляндии детали своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом, во время которого, в частности речь шла о его разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом украинский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что они со Стуббом проинформировали друг друга о своих контактах с партнерами.

"Обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США. Ключевой момент заключается в том, что дипломатия, направленная на мир, должна быть хорошо скоординированной и ориентированной на конкретные результаты", – написал он.

Зеленский указал, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить войну и оккупацию, а также добавил, что работает с партнерами, чтобы "давление заставило Россию изменить свое поведение".

"Нет сомнений, что война должна закончиться за столом переговоров. Предложения, лежащие на столе, должны быть четкими и реалистичными. Украина готова к любому формату переговоров, который принесет результаты. И если Россия продолжит выдвигать нереалистичные условия и подрывать прогресс, это будет иметь серьезные последствия", – добавил он.

Зеленский проинформировал, что на сегодня запланированы дальнейшие переговоры с партнерами.

Напомним, по итогам разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Украина и союзники обсуждают возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и европейских государств.

Он также выражал убеждение, что Россия требованиями о выводе украинских войск со своих территорий показывает нежелание прекращать огонь и завершать войну против Украины.