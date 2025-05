Прем'єр Чехії приїхав до Ужгорода на зустріч зі Шмигалем

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у вівторок, 20 травня прибув до Ужгорода, щоб зустрітися зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це повідомив Шмигаль в Х, інформує "Європейська правда".

За словами українського прем’єра, вони з Фіалою планують обговорити питання оборони та економічного співробітництва, відновлення та європейської інтеграції України.

We will have a meeting with the Prime Minister of the Czech Republic @P_Fiala today in Uzhhorod. The main topics of discussion include: Defence and economic cooperation, reconstruction and the European integration of Ukraine.

We are grateful to the Czech Republic for their… pic.twitter.com/ukLrzV36vH