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Прем'єр Чехії приїхав до Ужгорода на зустріч зі Шмигалем

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Новини — Вівторок, 20 травня 2025, 13:50 — Ірина Кутєлєва

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у вівторок, 20 травня прибув до Ужгорода, щоб зустрітися зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це повідомив Шмигаль в Х, інформує "Європейська правда".

За словами українського прем’єра, вони з Фіалою планують обговорити питання оборони та економічного співробітництва, відновлення та європейської інтеграції України.

"Ми вдячні Чеській Республіці за надзвичайну підтримку та солідарність з Україною в ці складні часи", – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Фіалою у Празі оголосив про домовленість щодо створення у Чехії "центру єдності" для українців.

Сам Фіала висловлював переконання, що підхід Москви до переговорів з Україною має зустрітися з посиленим санкційним тиском.

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Шмигаль Чехія
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