У Чехії впевнені: на РФ потрібно посилити санкційний тиск після переговорів у Туреччині

Прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала вважає, що підхід Москви до переговорів з Україною має зустрітися з посиленим санкційним тиском.

Про це він сказав рісля саміту Європейської політичної спільноти, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Його заява стала реакцією на прямі переговори між українською та російською делегаціями, які не призвели до припинення вогню.

"Якщо Росія діє так, як вона діє, наш тиск має посилитися", – сказав Фіала чеським журналістам.

За його словами, подальші санкції – це має бути пакет, який "чітко продемонструє, що європейські країни не готові миритися з тим, що робить Росія і як вона підходить – або не підходить – до мирних переговорів".

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава дипломатії ЄС Кая Каллас домовилися про необхідність посилення тиску на Москву після переговорів української та російської делегацій у Туреччині.