Премьер Чехии приехал в Ужгород на встречу со Шмыгалем

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник, 20 мая, прибыл в Ужгород, чтобы встретиться со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщил Шмыгаль в Х, информирует "Европейская правда".

По словам украинского премьера, они с Фиалой планируют обсудить вопросы обороны и экономического сотрудничества, восстановления и европейской интеграции Украины.

