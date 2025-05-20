Італія та США об’єднали зусилля для пошуку зниклих військових під час Другої світової

Італія та США підписали меморандум про вдосконалення операцій із пошуку американських військовослужбовців, які зникли безвісти під час Другої світової війни та досі не були знайдені.

Про це йдеться в офіційній заяві, яку цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Згідно з угодою, підписаною міністерством культури Італії та американським агентством з пошуку зниклих військових, операції з пошуку будуть удосконалені шляхом вжиття заходів для захисту археологічних об’єктів, що потрапляють у зону пошукових робіт.

"Право на дослідження й вшанування пам’яті загиблих під час війни тепер поєднується із захистом археологічної спадщини, за яку відповідає міністерство культури", – заявив міністр культури Італії Алессандро Джулі.

Він додав, що ця угода є черговим кроком у "багаторічній співпраці з американським агентством у справах військовополонених і зниклих безвісти як данина пам’яті тим, хто віддав життя за нашу свободу".

За офіційними даними, по всьому світу досі залишаються не ідентифікованими майже 72 тисячі американців, які загинули під час Другої світової війни.

Із моменту відновлення пошукових операцій у 1970-х роках вдалося ідентифікувати та повернути родинам останки майже тисячі загиблих американських військових.

Нагадаємо, 24 квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Цей мораторій було введено у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.