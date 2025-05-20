Италия и США объединили усилия для поиска пропавших военных во время Второй мировой

Италия и США подписали меморандум о совершенствовании операций по поиску американских военнослужащих, пропавших без вести во время Второй мировой войны и до сих пор не найденных.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Согласно соглашению, подписанному министерством культуры Италии и американским агентством по поиску пропавших военных, операции по поиску будут усовершенствованы путем принятия мер для защиты археологических объектов, попадающих в зону поисковых работ.

"Право на исследование и чествование памяти погибших во время войны теперь сочетается с защитой археологического наследия, за которое отвечает министерство культуры", – заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

Он добавил, что это соглашение является очередным шагом в "многолетнем сотрудничестве с американским агентством по делам военнопленных и пропавших без вести как дань памяти тем, кто отдал жизнь за нашу свободу".

По официальным данным, по всему миру до сих пор остаются не идентифицированными почти 72 тысячи американцев, погибших во время Второй мировой войны.

С момента возобновления поисковых операций в 1970-х годах удалось идентифицировать и вернуть семьям останки почти тысячи погибших американских военных.

Напомним, 24 апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.

Этот мораторий был введен в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.