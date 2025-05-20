В Польше передали в суд обвинение по делу о покушении на Зеленского

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской внешней разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила во вторник, 20 мая, польская прокуратура, пишет "Европейская правда".

Об этом сообщили во вторник, 20 мая, польские прокуроры, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов Польши и Украины.

Во вторник, 20 мая, польские прокуроры предъявили обвинения мужчине: ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой Российской Федерации и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в войну против Украины.

"Эти действия должны были помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в заявлении прокуратуры.

По словам прокуроров, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши.

Действия, в которых обвиняют Павла К., наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.

Задержание Павла К. прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.