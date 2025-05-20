Axios: Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент США Дональд Трамп розповів, що просив лідера РФ Владіміра Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, присутні під час розмови, передає "Європейська правда".

Після закінчення розмови з Путіним Трамп зателефонував Зеленському. До розмови також долучилися лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

Трамп повідомив лідерам, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. Джерело, яке брало участь у розмові, сказало, що було кілька секунд здивованої тиші.

Зеленський потім зазначив, що Путін раніше вже погоджувався на переговори, і перший раунд переговорів про припинення вогню відбувся в п'ятницю в Стамбулі. Трамп не відповів безпосередньо, повідомили джерела.

Джерела повідомили, що Зеленський та кілька інших лідерів, які брали участь у розмові, сказали Трампу, що це була його ідея розпочати мирні переговори з негайним 30-денним припиненням вогню.

Представник Білого дому повідомив Axios, що Трамп "ніколи не погоджувався" на те, що припинення вогню має бути передумовою для переговорів, і ніколи не говорив, що Зеленський може вирішувати, якими будуть умови переговорів.

Трамп сказав лідерам, що Путін представить "мирний меморандум" зі своїми умовами перемир'я і закінчення війни.

Джерело, яке брало участь у розмові, повідомило, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив Путіна представити "щось, з чим вони (Україна і європейці) можуть погодитися", а не пропозицію, яка буде відразу відхилена.

Зеленський сказав, що попередні раунди переговорів з Путіним, включаючи минулий тиждень, не дали жодних результатів, і наголосив, що якщо Трамп не буде тиснути, Путін не поступиться, повідомили джерела.

Представник Білого дому заявив, що протягом місяців Росія відмовлялася представити документ зі своїм баченням завершення війни, і те, що Путін погодився це зробити, є значним кроком вперед.

Лідери, які брали участь у телефонній розмові, здавалися здивованими тим, що Трамп був відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, судячи з усього, зовсім не змінив своєї позиції, повідомили джерела.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії.

Трамп після розмови з Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.